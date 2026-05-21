Sabato 23 maggio si terrà l'inaugurazione di alcune opere di arte pubblica lungo la Via della Lana e della Seta, realizzate da Mario Airò e Rachele Maistrello. L'evento prevede anche un cammino collettivo che coinvolge la comunità locale. Le installazioni arricchiscono il paesaggio, trasformandolo in un luogo di confronto e di creatività condivisa. La proposta artistica si inserisce in un percorso che mira a rendere lo spazio pubblico più vivo e partecipato.

Fare comunità: arte pubblica lungo la Via della Lana e della Seta. Sabato 23 maggio cammino e inaugurazione delle opere di Mario Airò e Rachele MaistrelloLungo la Via della Lana e della Seta il paesaggio non è solo sfondo ma spazio vivo di relazione, attraversamento e immaginazione condivisa. È. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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