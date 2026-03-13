Wales Bonner ‘Calm’ | Lana Seta e l’arte del minimalismo

Wales Bonner presenta ‘Calm’, una collezione che utilizza lana e seta, evidenziando un approccio minimalista. La linea si distingue per capi semplici e lineari, realizzati con materiali di alta qualità. La collezione si concentra sulla purezza delle forme e sulla scelta di tessuti pregiati, senza dettagli decorativi superflui. La presentazione si focalizza sulla purezza estetica e sulla funzionalità dei pezzi.

La scelta dei materiali. La maglia Wales Bonner 'Calm' si distingue per l'uso combinato di lana e seta, due fibre che offrono proprietà complementari. La lana garantisce isolamento termico e una struttura robusta, mentre la seta conferisce al capo morbidezza, lucentezza naturale e una caduta fluida. Questa miscela è tipica dell'alta moda contemporanea, dove il comfort deve coesistere con un'estetica raffinata.