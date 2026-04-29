Il mese di maggio al Museo dell’Arte della Lana di Stia sarà caratterizzato da una serie di eventi tra feste, visite guidate e laboratori. La programmazione prevede attività aperte al pubblico, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione e la cultura legate all’arte della lana. Le iniziative si svolgeranno nel corso del mese e coinvolgeranno diverse fasce di età, offrendo opportunità di approfondimento e di partecipazione diretta.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Tradizione, cultura e creatività unite in un ciclo di iniziative al Museo dell’ Arte della Lana di Stia. Tra venerdì 1 e sabato 9 maggio sono in programma tre appuntamenti che offriranno a visitatori di ogni età l’opportunità di scoprire e di vivere attivamente uno dei più significativi esempi di archeologia industriale della Toscana che custodisce la memoria e l’identità produttiva del borgo casentinese. Il calendario prenderà il via in occasione del Primo Maggio con la Festa del Battilano che rinnoverà una consueta iniziativa promossa dalla Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai del Lanificio di Stia che, dal lontano 1869, tramanda valori di solidarietà e supporto alla comunità locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il maggio del Museo dell’Arte della Lana prende il via tra feste, visite e laboratori

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