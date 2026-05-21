Arriva Matitine il festival delle illustrazioni per bambini

Viene annunciato “Matitine”, un nuovo festival dedicato alle illustrazioni per bambini. L’evento si svolgerà domenica 24 maggio a partire dalle ore 16 nel cortile di una sede ancora da specificare. Si tratta di uno spin-off di “Matite”, il festival del fumetto contemporaneo curato dall’associazione Arci Modena. La manifestazione offrirà libri e fumetti pensati per i più giovani e per gli adulti interessati a esplorare il mondo dell’immaginazione visiva.

Libri e fumetti a misura di bambini e per tutti quegli adulti che amano perdersi nell'immaginazione: nasce così Matitine, lo spin off di Matite, il festival del fumetto contemporaneo curato da Arci Modena, che per la sua prima edizione, in programma domenica 24 maggio dalle 16 nel cortile della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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