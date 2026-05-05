Gli alberi importanti il reading con proiezione delle illustrazioni a Padova

"Gli alberi importanti" è una favola sull’amicizia vera e disinteressata di chi riesce a dimenticare i torti ingiustamente subiti ed è capace di sentimenti nobili e profondi.Ma è anche una favola sulle amicizie false, esclusive, interessate, che si concedono fra loro le persone importanti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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