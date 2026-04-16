Il Festival Culturale delle Comunità della Laga arriva festoso a Roma e Ascoli Piceno

Il Festival Culturale delle Comunità della Laga si sposta a Roma e Ascoli Piceno, dopo l’evento di sabato scorso ad Arischia, nel territorio aquilano. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per il successo dell’apertura della nuova edizione della rassegna, considerata tra le più partecipate dei Monti della Laga. Per questo fine settimana sono previste altre iniziative che coinvolgono le comunità locali e i visitatori.

Dopo la soddisfazione degli organizzatori per il festoso abbraccio raccolto sabato scorso nel territorio aquilano di Arischia, in occasione dell’apertura della nuova edizione della Rassegna culturale più diffusa e partecipata dei Monti della Laga, si annuncia un altro fine settimana d’eccezione. Questa volta sono le due attese presentazioni del Calendario della quinta edizione del “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga” che si terranno nelle città di Roma e Ascoli Piceno, rispettivamente nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile. L’ormai seguitissima manifestazione itinerante promossa dalle Associazioni “Borghi e Sentieri.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Il Festival Culturale delle Comunità della Laga arriva festoso a Roma e Ascoli Piceno Notizie correlate Al via la presentazione della quinta edizione del ”Festival Culturale dei Borghi rurali della Laga”La Rete Territoriale delle Comunità dei Monti della Laga, dei Monti Gemelli, dell’Alto Aterno e dell’Appennino Acquasantano, è lieta di invitare... Al via la quinta edizione del ”Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga”Da aprile a Natale a prendere la scena sarà uno straordinario ed inedito viaggio culturale itinerante nei piccoli villaggi rurali d’epoca medievale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festival della Cultura Sportiva; A Modena Alberi Festival Lab 2026; Festa culturale dello Sri Lanka a Canegrate, giornata tra tradizioni e comunità; Ritorna a Figline Valdarno il Festival della Cultura Umanistica - Heraldo. Il Festival Culturale delle Comunità della Laga arriva festoso a Roma e Ascoli PicenoDopo la soddisfazione degli organizzatori per il festoso abbraccio raccolto sabato scorso nel territorio aquilano di Arischia, in occasione dell’apertura ... napolivillage.com Il Festival della Grafica e delle Culture Visive torna a Napoli dal 9 al 12 aprileDal 9 al 12 aprile 2026 torna a Napoli DESINA – Festival della Grafica e delle Culture Visive, giunto alla sua quarta edizione, con quattro giorni ... napolivillage.com Aggiornamenti del programma di Olos Siamo Sistema 2026 Festival olistico culturale, conferenze e dialoghi aperti, trattamenti energetici e olistici per persone e animali, laboratori per bambini e di arteterapia facebook