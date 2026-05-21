Arriva La partita più bella del mondo con un solo obiettivo | regalare sorrisi ai bambini

È stato annunciato l’arrivo di un evento calcistico dedicato ai bambini, intitolato “La partita più bella del mondo”. L’iniziativa mira a offrire un’occasione di divertimento e condivisione, in cui il risultato della partita non rappresenta l’aspetto principale. Durante l’evento, il calcio viene utilizzato come strumento per favorire i rapporti tra i partecipanti, portando a sorrisi e momenti di gioia. La manifestazione si svolgerà in diverse località, coinvolgendo bambini di varie età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui