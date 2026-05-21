Arriva La partita più bella del mondo con un solo obiettivo | regalare sorrisi ai bambini

Da torinotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato l’arrivo di un evento calcistico dedicato ai bambini, intitolato “La partita più bella del mondo”. L’iniziativa mira a offrire un’occasione di divertimento e condivisione, in cui il risultato della partita non rappresenta l’aspetto principale. Durante l’evento, il calcio viene utilizzato come strumento per favorire i rapporti tra i partecipanti, portando a sorrisi e momenti di gioia. La manifestazione si svolgerà in diverse località, coinvolgendo bambini di varie età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono eventi in cui il risultato passa in secondo piano. Occasioni in cui il calcio diventa soltanto un mezzo per regalare sorrisi, creare legami e accendere speranze. È questo lo spirito de “La partita più bella del mondo”, l’appuntamento benefico che dal 12 al 14 giugno tornerà a Canale, nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

Video CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

Sullo stesso argomento

Museo Madonna del parto di Monterchi, arriva La pagina più bella del mondoArezzo, 3 marzo 2026 – «Dopo anni di appuntamenti dedicati alla grande letteratura internazionale, il nostro progetto La pagina più bella del mondo...

La partita più bella del mondo: dal 12 al 14 giugno l’evento in favore di Casa Ugi torna a CanaleTorna "La partita più bella del mondo", evento benefico organizzato dall’associazione omonima insieme a Ugi, Canale Academy, Ente Fiera del Pesco,...

arriva la partita piùFinale Coppa Italia 2026, Inter-Lazio: chi arriva meglio all’Olimpico? Dove vedere la partita in tv in chiaroIl 13 maggio alle 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma, Inter e Lazio si giocano la Coppa Italia. Dove seguire la partita in tv in chiaro. style.corriere.it

Atalanta, Palladino: Con la Lazio è la partita più importante della mia carrieraQuesta è la partita. È a un mese dalla fine della stagione: dobbiamo andare orgogliosi di essere arrivati a giocarci una partita che può spostare i giudizi su tutta una stagione. Così Raffaele ... ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web