Museo Madonna del parto di Monterchi arriva La pagina più bella del mondo

Il Museo Madonna del Parto di Monterchi ospita ora la mostra intitolata “La pagina più bella del mondo”. L’evento si svolge dall’1 marzo e durerà fino al 30 giugno, coinvolgendo diverse opere provenienti da collezioni pubbliche e private. La mostra presenta una selezione di manoscritti, illustrazioni e documenti legati alla letteratura mondiale, con un focus particolare sulla poesia e sulla narrativa.

Arezzo, 3 marzo 2026 – «Dopo anni di appuntamenti dedicati alla grande letteratura internazionale, il nostro progetto La pagina più bella del mondo apre una nuova fase: alcuni incontri saranno dedicati alla lettura di testi scritti da voci del territorio, con l'obiettivo di riconoscere, valorizzare e dare spazio alle presenze creative che vivono e operano nella nostra comunità – spiega Laboratori Permanenti – L'occasione per inaugurare questo nuovo percorso è l'8 marzo 2026 presso il Museo Madonna del parto di Monterchi». In una data simbolica come la Giornata Internazionale della Donna, la serata sarà dedicata alle autrici del territorio, per celebrare e promuovere la creatività femminile locale.