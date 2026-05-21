Arriva il nuovo Btp Italia Sì contro l' inflazione | ecco come funziona e quando sarà emesso

Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato l'emissione di un nuovo BTP Italia chiamato Sì, progettato per contrastare gli effetti dell'inflazione. La data di collocamento e le modalità di sottoscrizione sono state rese note, con dettagli sui rendimenti e le condizioni di acquisto. Il titolo sarà disponibile per gli investitori in un periodo specifico, e si tratta di un’emissione destinata a offrire una nuova opzione di investimento legata all'andamento dei prezzi al consumo.

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Il Dipartimento del Tesoro annuncia il collocamento di BTP Italia Sì, il nuovo Titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale, in emissione esclusivamente per i risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail ) da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Il Titolo avrà durata 5 anni e cedole semestrali calcolate con un meccanismo semplificato, basato su due sole componenti: tasso fisso - garantito anche in caso di deflazione - più tasso di inflazione nazionale rilevato dall’ISTAT nel semestre di riferimento. L’importo delle cedole sarà, quindi, calcolato applicando la somma dei due tassi al capitale nominale inizialmente investito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arriva il nuovo Btp Italia Sì contro l'inflazione: ecco come funziona e quando sarà emesso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NUOVO ISEE da GENNAIO 2026 4 NOVITà PER TUTTI INPS e GOVERNO CAMBIANO le REGOLE PER I PAGAMENTI Sullo stesso argomento Tesoro: arriva il nuovo Btp Italia Sì contro l’inflazione? Domande chiave Come proteggerà questo titolo il potere d'acquisto dalle cedole inflattive? Quanto inciderà il premio fedeltà sul rendimento finale... Arriva il nuovo Btp Italia Sì con l’obiettivo di tutelare i risparmiatori dall’inflazione(Adnkronos) – Un nuovo titolo di Stato, orientato ai piccoli risparmiatori, con l'obiettivo di tutelarli dall'inflazione nazionale. Arriva il nuovo Btp Italia, il titolo anti-inflazione con premio extra per i piccoli risparmiatori: a chi conviene x.com Btp Italia Sì, da giugno arriva il titolo di Stato per piccoli risparmiatori: cosa sapereIl prodotto annunciato dal Mef è indicizzato all’inflazione nazionale e sarà disponibile dal 15 al 19 giugno. Previste cedole semestrali e un premio di fedeltà finale per chi manterrà il ... quifinanza.it Arriva il BTP Italia Sì: il nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione dedicato ai piccoli risparmiatoriAl via il nuovo BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno 2026: durata di 5 anni, cedole semestrali legate all’inflazione e premio finale extra dello 0,6% per chi lo mantiene fino a scadenza ... finanzaonline.com