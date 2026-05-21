Arresti per l’omicidio per errore di Rosario Coppola | 17 persone coinvolte

Nelle indagini condotte dai carabinieri di Castello di Cisterna sono state effettuate numerose misure restrittive in relazione a un omicidio per errore avvenuto alcuni mesi fa. Complessivamente, sono state arrestate 17 persone coinvolte nel caso. Durante le indagini sono stati accertati anche i flussi di denaro provenienti da attività di estorsione, alcuni dei quali sono stati destinati a pagare una quota ai detenuti. Gli approfondimenti sono iniziati con l’obiettivo di chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali connessioni tra i soggetti coinvolti.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli. Un importante passo avanti nelle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Napoli. Questo provvedimento riguarda un gruppo di persone accusate di gravi reati, tra cui associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. La misura è il risultato di un fermo di indiziati di delitto effettuato il 21 aprile scorso, a carico di 11 individui con forti legami alla camorra attiva in Arzano e nei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Arresti per l’omicidio per errore di Rosario Coppola: 17 persone coinvolte. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arzano, estorsioni e omicidio-errore Coppola: 17 arresti Sullo stesso argomento Arzano, soldi delle estorsioni per pagare i detenuti e l'omicidio di Rosario Coppola, arrestate 17 personePer delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno... Arzano, camorra ed estorsioni: arresti dopo l’omicidio di Rosario CoppolaIl GIP conferma il quadro accusatorio: coinvolti presunti affiliati a un clan attivo tra Arzano e comuni limitrofi Per delega del Procuratore... GAM COPPOLA S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com Napoli, omicidio ad Arzano: 17 arrestiSono state arrestate 17 persone coinvolte con l’omicidio per errore di Rosario Coppola, ad Arzano, e con i soldi delle estorsioni usate per pagare la mesata ai detenuti. Omicidio per errore ad Arz ... notizie.it Arzano, soldi delle estorsioni per pagare i detenuti e l'omicidio di Rosario Coppola, arrestate 17 personeI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa del Tribunale di Napoli in sede di conferma ... ilmattino.it