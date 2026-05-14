A Arzano, 17 persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, su delega del Procuratore Distrettuale di Napoli. L’indagine riguarda un giro di soldi provenienti dalle estorsioni, che venivano utilizzati per pagare i detenuti coinvolti in un omicidio avvenuto in zona. L’attività investigativa ha portato alla cattura di soggetti ritenuti responsabili di vari reati.

Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa del Tribunale di Napoli in sede di conferma e rinnovazione da parte del GIP competente del decreto di Fermo di Indiziato di delitto della Direzione Distrettuale Antimafia, eseguito il 21 aprile scorso, nei confronti di soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata ed aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Il provvedimento...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Arzano, soldi delle estorsioni per pagare i detenuti e l'omicidio di Rosario Coppola, arrestate 17 persone

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