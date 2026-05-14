A Arzano, tre persone sono state arrestate in seguito all’omicidio di Rosario Coppola. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato le accuse nei confronti di alcuni sospetti affiliati a un clan che opera tra Arzano e i comuni vicini. L’indagine ha fatto luce su episodi di camorra e estorsioni collegati all’evento, portando all’esecuzione di questa misura cautelare.

Il GIP conferma il quadro accusatorio: coinvolti presunti affiliati a un clan attivo tra Arzano e comuni limitrofi. Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa del Tribunale di Napoli in sede di conferma e rinnovazione da parte del GIP competente del decreto di Fermo di Indiziato di delitto della Direzione Distrettuale Antimafia, eseguito il 21 aprile scorso, nei confronti di soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata edaggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Arzano, camorra ed estorsioni: arresti dopo l’omicidio di Rosario Coppola

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