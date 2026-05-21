Le forze dell'ordine hanno individuato e arrestato l'autore del furto dell'auto appartenuta a una nota conduttrice televisiva. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del veicolo e l'identificazione del responsabile, grazie all'analisi del DNA trovato su una bottiglietta lasciata sul luogo del crimine. La persona fermata è stata sottoposta a fermo di polizia, e le indagini proseguono per verificare eventuali coinvolgimenti in altri casi.

Le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare il responsabile del furto dell'auto di Rita Dalla Chiesa. Dopo mesi di indagini e di ricerche, il soggetto è stato individuato e arrestato: si tratta di un filippino di 41 anni. Il furto risale al maggio del 2025 e ha fatto molto clamore, perché l'automobile rubata – una Micra rossa – aveva soprattutto un valore sentimentale. Si trattava infatti della vettura che lo scomparso Fabrizio Frizzi aveva fatto all'ex moglie Rita Dalla Chiesa. La Micra si trovava posteggiata in via Ronciglione, zona Roma Nord, quando venne portata via. Il ladro riuscì a manomettere il cancello automatico della casa di Rita Dalla Chiesa e ad introdursi nell'abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arrestato il ladro che rubò e restituì l'auto di Rita Dalla Chiesa: tradito dal Dna su una bottiglietta

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Individuati e arrestati in Spagna ladri specializzati in furti di gioielli

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