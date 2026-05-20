Rubò e poi restituì l'auto di Rita Dalla Chiesa regalo di Fabrizio Frizzi | arrestato il ladro

Un uomo è stato arrestato dopo aver sottratto e successivamente restituito l’auto di Rita Dalla Chiesa, un veicolo di colore rosso di marca Micran. La vettura, donata da Fabrizio Frizzi, era stata rubata nel maggio del 2025. Le forze dell’ordine sono riuscite a identificare il responsabile e a bloccarlo, portandolo in custodia. La vicenda ha attirato l’attenzione per il gesto di restituzione successivo al furto, che ha portato all’arresto del soggetto coinvolto.

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