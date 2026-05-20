Rubò a Rita Dalla Chiesa l' auto che le regalò Fabrizio Frizzi il dna incastra il ladro gentiluomo

Un’indagine durata quasi un anno ha portato a una svolta nel caso del furto avvenuto nel maggio del 2025 ai danni di Rita Dalla Chiesa. Sono stati incrociati dati biologici, analizzati filmati di sorveglianza e effettuati pedinamenti digitali. Il DNA trovato sulla refurtiva ha consentito di identificare il sospettato, che è stato arrestato nelle ultime settimane. La vicenda riguarda il furto dell’auto che la conduttrice aveva ricevuto in regalo da Fabrizio Frizzi.

Un’indagine durata quasi un anno, fatta di incroci di dati biologici, analisi di filmati di sorveglianza e pedinamenti digitali, ha portato alla svolta nel caso del furto avvenuto nel maggio del 2025 ai danni di Rita Dalla Chiesa. Dopo il furto il volto della tv fece un apello sui social per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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