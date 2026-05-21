Arrestato il ladro che ha derubato Rita Dalla Chiesa | aveva preso e poi abbandonato l’auto regalata da Fabrizio Frizzi L’uomo incastrato dalla sua bottiglietta d’acqua

Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato e abbandonato un’auto appartenente a una nota conduttrice televisiva, che era stata regalata da un noto presentatore. L’indagine dei Carabinieri, durata diversi mesi, si è concentrata su dettagli specifici, tra cui una bottiglietta d’acqua trovata sul luogo dell’episodio. La scoperta di questo particolare ha portato all’identificazione e all’arresto del sospettato. La vicenda si è conclusa con la misura restrittiva nei confronti dell’uomo coinvolto.

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