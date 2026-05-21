Arrestato il ladro che ha derubato Rita Dalla Chiesa | aveva preso e poi abbandonato l’auto regalata da Fabrizio Frizzi L’uomo incastrato dalla sua bottiglietta d’acqua
Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato e abbandonato un’auto appartenente a una nota conduttrice televisiva, che era stata regalata da un noto presentatore. L’indagine dei Carabinieri, durata diversi mesi, si è concentrata su dettagli specifici, tra cui una bottiglietta d’acqua trovata sul luogo dell’episodio. La scoperta di questo particolare ha portato all’identificazione e all’arresto del sospettato. La vicenda si è conclusa con la misura restrittiva nei confronti dell’uomo coinvolto.
Una storia iniziata come un furto e finita con un’indagine accurata dei Carabinieri, che a distanza di mesi ha portato all’arresto del responsabile. Al centro della vicenda c’è la Nissan Micra rossa di Rita Dalla Chiesa, un’auto dal forte valore affettivo perché legata a un regalo ricevuto da Fabrizio Frizzi. I fatti risalgono a circa un anno fa. La vettura scompare dal garage della conduttrice e viene subito denunciata la sparizione. Poche ore dopo, però, arriva una svolta inattesa: l’auto viene ritrovata nelle vicinanze dell’abitazione della stessa Dalla Chiesa, nel quartiere romano di Vigna Clara. Un epilogo apparentemente positivo, che la stessa conduttrice aveva condiviso con sollievo anche sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Ciao a tutti! Non so se avete sentito dell'ultima su Rita Dalla Chiesa. Sembra che sia stata derubata della sua auto, una Micran rossa che le aveva regalato Fabrizio Frizzi. Per fortuna, l’auto è stata restituita dopo qualche giorno, ma il ladro è stato arrestato. facebook
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