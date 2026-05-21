L' ombra del ladro seriale dei negozi | dopo i colpi andati a segno due tentativi falliti Nei video sembra lo stesso

A Forlì si registra un aumento di furti e tentativi di furto ai danni di negozi e attività commerciali, con alcuni episodi che hanno portato a tentativi falliti di furto e spaccate. Le forze dell’ordine stanno analizzando i video di sorveglianza, nei quali sembra comparire lo stesso sospettato. La serie di episodi, che ha coinvolto più esercizi commerciali nella zona, ha suscitato preoccupazione tra i proprietari locali.

Un'escalation di furti, o tentati furti, e spaccate sta destando preoccupazione tra i proprietari dei locali e delle attività di Forlì. Dopo il colpo messo a segno nella notte tra sabato e domenica all'Osteria del Ferrovecchio e al ristorante Amorosina, e la spaccata di mercoledì mattina alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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