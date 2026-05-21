Arona pedalata collettiva tra centro e lungolago | appuntamento con Biciclette in fiore

Da novaratoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica su due ruote all'insegna dei colori e della condivisione ad Arona. Il 24 maggio le strade cittadine ospiteranno "Biciclette in fiore", una pedalata collettiva che punta a trasformare il centro in un giardino itinerante. L'appuntamento per i partecipanti è fissato alle ore 10 in piazza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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