Bimbimbici domenica la pedalata collettiva dal centro verso il mare

Domenica 10 maggio si terrà la manifestazione Bimbimbici, organizzata dalla Fiab e in collaborazione con l’ufficio Ceas del Comune. L’evento prevede una pedalata collettiva che partirà dal centro e arriverà fino al mare. La manifestazione coinvolge bambini e famiglie e si svolge ogni anno con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta. La giornata si svolge in modo gratuito e senza scopo di lucro.

Domenica 10 maggio si svolgerà l’edizione 2026 di Bimbimbici, evento promosso da Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) in collaborazione con l’ufficio Ceas (Centro di educazione alla sostenibilità) del Comune. L’iniziativa prevede una pedalata in sicurezza dal centro città verso il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate "Bimbimbici", domenica 10 maggio torna la pedalata per le vie della città: ritrovo in piazza DanteUn intero mese in bicicletta dedicato alle bambine e ai bambini per promuovere strade scolastiche e percorsi casa-scuola sicuri, stili di vita... Bimbimbici, torna la tradizionale pedalata in sicurezza e aperta a tutti organizzata da Fiab Bari RuotaliberaDomenica 10 maggio torna Bimbimbici, la tradizionale pedalata in sicurezza promossa da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bicincittà e Bimbimbici: domenica 10 maggio pedalata da Ravenna al mare; Domenica 10 maggio a Cagliari BimbimBICI 2026; Bari, torna Bimbimbici: domenica tre percorsi cittadini in sicurezza fino a Parco Perotti; Bimbimbici, domenica 10 maggio torna la pedalata per le vie della città: ritrovo in piazza Dante. Bari, torna Bimbimbici: domenica tre percorsi cittadini in sicurezza fino a Parco PerottiLa pedalata promossa da FIAB Bari Ruotalibera coinvolgerà famiglie e bambini con bicibus scortati da Polizia locale e volontari. Attività e animazione all’arrivo al parco ... lagazzettadelmezzogiorno.it Mobilità sostenibile, sport e musica: domenica 10 maggio torna BimbimbiciAlle ore 10:00 partirà la pedalata collettiva lungo le vie del centro storico, con una sosta fotografica panoramica al Ponte di Tiberio, Piazza sull'Acqua prima del rientro in piazza. Al termine della ... newsrimini.it Bimbimbici a Firenze! Sab 9 maggio, ore 16 — Giardino Samb e Diop Chi pedala più lento vince Merenda finale offerta da NaturaSì! Via Spontini 93 #Bimbimbici #Firenze #FIAB #CittàCiclabile x.com “Bimbimbici” arriva a Casal di Principe! Sabato 9 maggio, dalle ore 16.30, il Parco Don Diana si riempirà di colori, giochi, biciclette e sorrisi per un pomeriggio dedicato alle bambine e ai bambini. Per la prima volta a Casal di Principe, grazie alla rete delle asso - facebook.com facebook