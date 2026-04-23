Arona si trasforma nella capitale del fumetto | torna Aronics con cosplay giochi e stand sul lungolago

Domenica 26 aprile, Arona ospiterà nuovamente Aronics, un evento dedicato ai fumetti, ai videogiochi e al cosplay. La manifestazione si svolgerà sul lungolago, con orario dalle 10 alle 20, e prevederà la presenza di stand, giochi e aree dedicate ai partecipanti. L'edizione di quest'anno rappresenta un ritorno dopo le precedenti edizioni, attirando appassionati da diverse zone della regione.

Domenica 26 aprile, dalle 10 alle 20, torna Aronics, la manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, dei videogiochi e del cosplay di Arona. L'evento, a ingresso gratuito, coinvolgerà diverse aree della città con un programma che spazia dall'editoria all'intrattenimento dal vivo.L'area.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Torna “Cosplay on Ice”, l'evento che unisce la passione per il cosplay alla pattinata sul ghiaccioTorna uno degli appuntamenti più originali e coinvolgenti dedicati al mondo del cosplay: Cosplay on Ice, giunto alla sua 11^ edizione, in programma... ’Due giorni del mare’. Marina si trasforma nella capitale mondiale del ciclismo paralimpicoCon circa 180 atleti al via e un entourage di oltre 500 presenze l’undicesima edizione della Due Giorni del Mare ha richiamato a Marina di Massa... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Aronics 2026: fumetti, videogiochi e cosplay invadono il lungolago; La tragedia degli 007 israeliani sul Lago Maggiore diventa una spy story: tra le vittime un agente del Mossad che lavorava contro l’Iran; Cosa fare in Piemonte nel weekend del 18 e 19 aprile 2026: eventi, sagre e mercatini; Horror e noire intriganti nel nuovo libro di Roberta Bottino. Meditare in bella vista... Arona (No) - facebook.com facebook