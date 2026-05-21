Arona il San Carlone si tinge di rosa per il passaggio del Giro d' Italia

Ad Arona, la statua di San Carlo si presenta in una nuova veste per il passaggio del Giro d’Italia. Venerdì 22 maggio, in occasione della 13esima tappa della corsa ciclistica, la grande scultura che sovrasta il Lago Maggiore sarà illuminata di rosa. Questa modifica temporanea interessa l’intera statua, che si trova nel centro della città, e si inserisce nelle celebrazioni per la gara sportiva. La statua rimarrà di questo colore durante la giornata.

La statua di San Carlo ad Arona "cambia colore" per accogliere il passaggio del Giro d'Italia. Venerdì 22 maggio, in occasione della 13esima tappa della competizione ciclistica, il colosso che domina il Lago Maggiore sarà interamente illuminato di rosa. Luci rosa sul colosso di AronaLa scelta di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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