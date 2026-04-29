Urgnano si tinge di rosa per il Giro d’Italia | il passaggio della corsa il 27 maggio

Il paese di Urgnano si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia il prossimo 27 maggio. La diciassettesima frazione della 109ª edizione della corsa attraverserà le strade cittadine intorno alle 12, attirando l’attenzione di residenti e appassionati. La giornata vedrà il centro del paese colorarsi di rosa, il colore ufficiale della manifestazione, mentre la corsa prosegue verso la sua tappa successiva.

Urgnano. Il prossimo 27 maggio il Giro d’Italia farà tappa in paese: la 17ª frazione della 109ª edizione transiterà per le strade cittadine intorno alle 12.40. Il percorso attraverserà il centro abitato entrando dalla Strada Provinciale 122 Francesca e proseguendo lungo via Spirano, via Papa Giovanni XXIII e via Roma, per poi reimmettersi sulla viabilità provinciale in direzione sud. L’evento vedrà il coinvolgimento del Comune insieme alla Polisportiva Urgnano, al Gs Urgnano, all’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Urgnano, alla Protezione civile di Urgnano e al Cvs Protezione Civile. Partecipazione prevista anche dell’ Istituto comprensivo Bartolomeo Colleoni, con iniziative rivolte agli studenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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