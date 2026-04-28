Dentro il San Carlone di Arona | a maggio visite guidate speciali per scoprire i segreti del colosso

Nel mese di maggio, il monumento noto come San Carlone a Arona sarà aperto al pubblico con visite guidate dedicate, offrendo l'opportunità di esplorare i dettagli e i segreti della struttura. Le visite, organizzate durante tutto il mese, permetteranno ai partecipanti di conoscere meglio il colosso e le sue caratteristiche architettoniche. L'iniziativa mira a coinvolgere i visitatori interessati a scoprire più da vicino questo monumento.

Il San Carlone si svela ai visitatori con un programma di visite speciali per tutto il mese di maggio. La statua di San Carlo Borromeo, simbolo iconico di Arona e del Lago Maggiore, sarà protagonista di una serie di visite guidate curate da Archeologistics, l'impresa sociale che gestisce il.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Arona, a marzo riapre il San Carlone: le visite guidateLa Statua di San Carlo apre la stagione 2026 fra pochissimo, domenica 1 marzo alle 10. Leggi anche: Arona, a marzo tutti i venerdì visite a 1 euro al San Carlone per gli studenti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Studio Aperto MAG: L'imponente statua del San Carlone Video; Arona e il San Carlone protagonisti su Studio Aperto Mag VIDEO; Teatro San Carlo, prima della stagione 2026/2027: si ricomincia da Oren (e da Verdi); San Carlo E Ale Giorgini insieme alla Design Week. Riapre il San Carlone di Arona, il monumento gigante visitabile dall’interno che ispirò la Statua della LibertàPer la nuova stagione primaverile riapre la statua di San Carlo ad Arona, sul lago Maggiore. Si tratta di uno dei monumenti più sorprendenti del Nord Italia. Il cosiddetto San Carlone, la colossale ... quotidiano.net Cavriglia: il sindaco annuncia il San Carlone e un dinosauro per il 1 aprileNeanche i sindaci hanno saputo resistere al consueto scherzo del 1 aprile. Tra costoro c’è il primo cittadino di Cavriglia, Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, che di burle ne ha ideate ben due. Per ... lanazione.it Incendio boschivo sul Lago Maggiore: fiamme nell’area al di sopra al San Carlone di Arona L'articolo: https://www.verbanonews.it/aree-geografiche/lago-maggiore/2026/04/16/incendio-sul-lago-maggiore-fiamme-nellarea-sopra-al-san-carlone-di-arona/10223 - facebook.com facebook