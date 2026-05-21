Armi e odio razziale Ragazzi minorenni denunciati Le mosse della procura

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Siena, un’indagine della digos ha portato alla denuncia di tredici minorenni, tra cui anche una ragazza, in relazione a episodi legati a temi di armi e odio razziale. La procura ha avviato le indagini, che hanno coinvolto giovani della città. L’attività investigativa si è concentrata su alcune azioni e comportamenti attribuiti ai minori, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti. La notizia ha suscitato attenzione nel territorio, senza ancora dettagli sulle specifiche accuse o sui reati contestati.

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di Laura Valdesi SIENA Un terremoto a Siena l’inchiesta condotta dalla digos che ha portato alla denuncia di tredici minorenni della nostra città, fra cui una ragazzina. Quasi tutti compagni di scuola alle superiori. Perquisizioni e sequestri hanno svelato il mondo virtuale di questi adolescenti a cui, a vario titolo, vengono contestati reati che vanno dalla detenzione illegale, di armi alla diffusione di materiale pedopornografico, alla propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e all’ apologia del movimento fascista e nazista. La digos ha trovato coltelli e tirapugni, nell’abitazione di uno dei ragazzi ritenuto ’leader’ c’era un fucile funzionante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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