Siena 13 minorenni denunciati dalla Digos | chat neonaziste odio razziale e armi

Da ildifforme.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Siena, la Digos ha denunciato 13 minorenni nell’ambito dell’operazione “Format 18”. Le indagini hanno portato alla scoperta di conversazioni in chat che contenevano contenuti neonazisti e messaggi di odio razziale. Sono state sequestrate armi e materiale pedopornografico. L’indagine ha coinvolto adolescenti di età inferiore ai 18 anni, accusati di aver diffuso propaganda nazifascista e di possedere armi e materiale illecito.

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L’operazione “Format 18” a Siena fa emergere un gruppo di adolescenti accusati di propaganda nazifascista, detenzione di armi e materiale pedopornografico. Gli investigatori: “Non era goliardia” Tredici minorenniresidenti nel aSienasono stati denunciati dallaDigosnell’ambito dell’operazione “Format 18”, coordinata dalla Procura per i minorenni di Firenze. Le accuse, a vario titolo, vanno dallapropaganda di idee fondate sull’odio razziale ed etnico all’apologia del fascismo e del nazismo, fino alla detenzione illegale di armi e alla diffusione di materiale pedopornografico. Quasi tutti i ragazzi coinvolti frequenterebbero lo stesso istituto scolastico del senese, proverrebbero da famiglie di ceto medio eavrebbero più di 16 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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