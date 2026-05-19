Siena 13 minorenni denunciati dalla Digos | chat neonaziste odio razziale e armi

A Siena, la Digos ha denunciato 13 minorenni nell’ambito dell’operazione “Format 18”. Le indagini hanno portato alla scoperta di conversazioni in chat che contenevano contenuti neonazisti e messaggi di odio razziale. Sono state sequestrate armi e materiale pedopornografico. L’indagine ha coinvolto adolescenti di età inferiore ai 18 anni, accusati di aver diffuso propaganda nazifascista e di possedere armi e materiale illecito.

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