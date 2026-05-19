siena 13 minorenni denunciati per pedopornografia apologia fascista detenzione di armi e odio razziale

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato 13 minorenni coinvolti in diverse vicende legate a reati di vario genere. Tra le accuse ci sono la detenzione illegale di armi, la produzione e diffusione di materiale pedopornografico, oltre a episodi di propaganda di ideologie fondate sull’odio razziale ed etnico. Sono state contestate anche accuse di apologia di ideologie fasciste e naziste. Le indagini sono ancora in corso e riguardano vari elementi emersi durante le verifiche.

13 ragazzi minorenni denunciati dalla Polizia di Stato per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri con l’operazione “Format 18”. Tutti i 13 minorenni sono residenti in provincia di Siena. I dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 12 nella Questura di Siena. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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