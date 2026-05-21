Armi e odio razziale l’orrore nelle chat L’avviso del procuratore | I genitori devono stare più attenti

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle chat di alcuni giovani sono state trovate espressioni di odio razziale e riferimenti a figure storiche associate alla violenza. Gli investigatori hanno scoperto messaggi in cui si elogiano armi e si rievocano ideologie totalitarie. Il procuratore ha invitato i genitori a prestare maggiore attenzione ai contenuti condivisi dai figli online, sottolineando l’importanza di monitorare le conversazioni e i comportamenti sui social network. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nella provincia di Siena.

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Siena, 21 maggio 2026 – Ragazzini con il mito delle armi, che nelle chat osannavano Hitler e il Duce. Che disprezzavano gli immigrati e pensavano a possibili raid punitivi per rispondere alle risse avvenute a Siena nella primavera 2025 fra fazioni opposte di extracomunitari. Tredici, di età fra 15 e 17 anni quando è scattata l’inchiesta, l’estate scorsa, accusati di reati che vanno dalla diffusione di materiale pedo-pornografico alla propaganda di idee fondate sull’odio razziale ed etnico, all’ apologia di fascismo e nazismo. Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Cet, parla di “segnale di un disagio profondo che colpisce i giovani e che deve interrogare noi adulti sui modelli proposti loro” rilanciando la necessità di “un patto per la famiglia che coinvolga istituzioni, società civile e Chiesa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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