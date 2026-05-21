Oggi prende il via il nuovo tour di Arisa, un concerto che combina le canzoni più famose dell’artista con i brani tratti dal suo ultimo album, Foto Mosse. La cantante salirà sui palchi di diverse città italiane, portando in scena uno spettacolo dal vivo che mette insieme i successi del passato e le novità del recente progetto discografico. La tournée rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni che hanno accompagnato la sua carriera, arricchite dalle nuove proposte musicali.

Cosa: Parte il nuovo viaggio live di Arisa, un racconto musicale che unisce i suoi grandi successi storici ai brani del nuovo progetto discografico Foto Mosse. Dove e Quando: Il tour parte oggi, 21 maggio, con la data zero a Civitanova Marche, per poi toccare le date première di Roma (22 maggio) e Milano (29 maggio), proseguendo per tutta l’estate e arrivando nei teatri in autunno. Perché: È l’occasione per riscoprire la dimensione dal vivo dell’artista, immergendosi in uno show che celebra fragilità, rinascita e l’energia del nuovo pop contemporaneo. L’attesa è finalmente terminata per i fan della celebre cantante italiana. Parte oggi da Civitanova Marche, con un’esclusiva data zero al Teatro Rossini, il nuovo viaggio live di Arisa. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Arisa in Tour: Il Nuovo Viaggio Live Parte Oggi

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