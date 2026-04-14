Al Teatro Romano il nuovo tour di Arisa
Al Teatro Romano si terrà il nuovo tour di Arisa, con ulteriori date dal vivo programmate per il 2026. La cantante continuerà a esibirsi in diverse location, portando sul palco il suo percorso musicale. La stagione dei concerti si amplia così, offrendo agli appassionati nuove opportunità di assistere alle sue performance dal vivo. Le date sono state annunciate ufficialmente e prevedono spettacoli in varie città.
La stagione dei concerti del 2026 si arricchisce di un nuovo tassello con l’annuncio di ulteriori date dal vivo di Arisa, che prosegue così un percorso artistico sempre più legato alla dimensione del palco. Dopo aver già delineato un calendario fitto tra appuntamenti estivi e un tour teatrale.🔗 Leggi su Veronasera.it
Arisa, Live Tour al Teatro BrancaccioReduce da Sanremo, dove è rientrata nella Top 5 con la sua “Magica Favola”, Arisa annuncia le date del suo Live Tour.
Arisa in concerto a Palermo: il tour estivo fa tappa al Teatro di Verdura per la rassegna Dream Pop FestLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend...