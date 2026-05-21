Arisa apre il tour nei teatri con il look di Sincerità | il ritorno di occhiali maxi e caschetto liscio
La cantante ha inaugurato il suo tour nei teatri con una performance che ha richiamato il look iconico dei primi successi, indossando occhiali maxi e un caschetto liscio. La scelta di ricreare quell’immagine ha attirato l’attenzione dei fan e dei presenti alla prima. La presenza sul palco è stata accompagnata da un abbigliamento che richiama le atmosfere degli inizi della carriera musicale. L’evento ha segnato ufficialmente l’inizio del nuovo ciclo di concerti, con l’artista che ha portato in scena un’interpretazione fedele di un’immagine storica.
Arisa ha dato il via al suo nuovo tour nei teatri e lo ha fatto con un'idea originalissima: ha debuttato sul palco riproducendo il look con occhiali e caschetto dei tempi di Sincerità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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È Rugiada il nuovo singolo inedito di #Arisa, fuori ovunque da oggi e accompagnato dal video ufficiale. Tutte le date del Tour #FareMusic x.com