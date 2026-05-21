Arisa apre il tour nei teatri con il look di Sincerità | il ritorno di occhiali maxi e caschetto liscio

La cantante ha inaugurato il suo tour nei teatri con una performance che ha richiamato il look iconico dei primi successi, indossando occhiali maxi e un caschetto liscio. La scelta di ricreare quell’immagine ha attirato l’attenzione dei fan e dei presenti alla prima. La presenza sul palco è stata accompagnata da un abbigliamento che richiama le atmosfere degli inizi della carriera musicale. L’evento ha segnato ufficialmente l’inizio del nuovo ciclo di concerti, con l’artista che ha portato in scena un’interpretazione fedele di un’immagine storica.

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