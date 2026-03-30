Dopo aver concluso un tour nei teatri che ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni, la cantante riprende le esibizioni con il nuovo tour intitolato “Nina canta nei teatri d’estate”. La prima data si svolge a Verona, segnando l’inizio di una serie di concerti dal vivo in diverse città durante la stagione estiva.

Dopo un tour nei teatri che ha registrato il tutto esaurito in pochissimi giorni, Angelina Mango torna dal vivo con “Nina canta nei teatri d’estate”. Con questa nuova tournée, la cantautrice offrirà ancora una volta al pubblico l’opportunità di vivere i suoi brani in un’atmosfera intima e coinvolgente, dando vita a spettacoli unici e suggestivi in location d’eccezione: anfiteatri, teatri all’aperto, castelli, piazze d’armi e persino una cava. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, prenderà il via il 17 luglio 2026 al Teatro Romano di Verona. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12 di oggi, lunedì 30 marzo, a questo link. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - "Nina canta nei teatri d’estate", parte da Verona il nuovo tour di Angelina Mango

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