Sal Da Vinci ha conquistato il record di streaming con il brano “Per sempre sì”, che ha vinto Sanremo 2026. Il singolo si trova tra i più ascoltati in Italia e nel 2026 sarà protagonista di un tour nei teatri. La canzone sta riscuotendo grande successo tra il pubblico, confermando la sua forte presenza nelle classifiche musicali del paese.

Per sempre si di Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026, ma è anche tra i brani più trasmessi ed ascoltati in Italia. La canzone è ai vertici delle classifiche streaming in Italia ed Europa, ma è anche tra le più utilizzate sui social. Un successo enorme per il cantautore napoletano pronto a rappresentare il nostro Paese alla prossima edizione dell’Eurovision 2026! Il trionfo di Sal Da Vinci con “Per sempre si” a Sanremo 2026 prosegue anche nella classifica streaming. Il brano vincitore della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo è tra i più ascoltati sulle piattaforme streaming Spotify Italia, Amazon Music, Apple Music e YouTube e non solo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sal Da Vinci con “Per sempre sì” registra un record in streaming: nel 2026 il tour nei teatri

Sal Da Vinci annuncia il tour nei teatri per l’autunno 2026, i bigliettiSal Da Vinci annuncia il tour 2026 che lo vedrà protagonista nei principali teatri italiani da ottobre.

Leggi anche: Musica, Sal da Vinci: prima Sanremo, poi il tour nei teatri

Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con Per sempre sì: “La promessa è una cosa seria

Approfondimenti e contenuti su Sal Da Vinci con Per sempre sì registra....

Temi più discussi: Blog | Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!; Sal Da Vinci, che fastidio. O sono matta io?; Sal Da Vinci è la Napoli che vorrebbe chi detesta Napoli; Tutti pazzi per il brano di Sal Da Vinci di Sanremo, i video del balletto di Per Sempre sì.

La canzone di Sal Da Vinci non è male, ma ha un arrangiamento rétro. C’è musica di spessore maggiore: così Eros Ramazzotti su Per sempre sìPer il cantautore romano il brano di Sal Da Vinci ha un arrangiamento rétro che non rappresenta la musica italiana attuale ... ilfattoquotidiano.it

Accoglienza con festa per Sal Da Vinci al ritorno a Napoli dopo Sanremo 2026Il cantante, che a Sanremo 2026 ha vinto con Per sempre sì, ha festeggiato a Napoli, nei luoghi in cui è cresciuto, ... iodonna.it

Sal Da Vinci, nel salutare la mamma del piccolo Domenico, annuncia che la Nazionale Cantanti organizzerà una partita di beneficienza al fine di raccogliere risorse per la fondazione dedicata al bambino tragicamente scomparso - facebook.com facebook

Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, è tornato oggi nella sua Napoli: ad accoglierlo, una grande festa. x.com