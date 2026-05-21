Arianna Alberga morta in viale Fulvio Testi | 4 anni e revoca della patente all’amico che guidava l’auto
Una giovane donna è deceduta in un incidente avvenuto in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo. L’incidente coinvolgeva due persone, con una che era alla guida al momento dello scontro. L’amico che si trovava al volante ha ricevuto una revoca della patente e ha patteggiato una pena per omicidio stradale aggravato. La vittima aveva 4 anni e il caso è al centro di indagini in corso.
Cinisello Balsamo (Milano), 21 Maggio 2026 - Ha patteggiato la di guida per omicidio stradale aggravato G.D., il 27enne del Lodigiano che nella notte tra il 10 e l’11 novembre 2024 era alla guida dell'auto che è andata a schiantarsi contro il guardrail che delimita la carreggiata di viale Fulvio Testi, ai confini tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, provocando la morte di Arianna Alberga, 26enne barista della sede Mediaset di Cologno Monzese, che si trovava sul sedile del passeggero della macchina trafitta dalla barriera di metallo. Incidente mortale Viale Fulvio Testi, Cinisello Balsamo, 11 Novembre 2024, AnsaAndrea Fasani, La tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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