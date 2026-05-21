Arianna Alberga morta in viale Fulvio Testi | 4 anni e revoca della patente all’amico che guidava l’auto

Una giovane donna è deceduta in un incidente avvenuto in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo. L’incidente coinvolgeva due persone, con una che era alla guida al momento dello scontro. L’amico che si trovava al volante ha ricevuto una revoca della patente e ha patteggiato una pena per omicidio stradale aggravato. La vittima aveva 4 anni e il caso è al centro di indagini in corso.

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