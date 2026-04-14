Milano da corso Sempione a viale Fulvio Testi | ecco dove possono sorgere le prime 4 strade ciclabili

A Milano, l’assessorato alla Mobilità ha individuato quattro possibili aree per la realizzazione di nuove strade ciclabili, tra cui corso Sempione, viale Certosa, viale Fulvio Testi e viale delle Regioni. Questi punti corrispondono anche a zone che sono al centro di dibattiti locali. La scelta di queste aree si basa su valutazioni tecniche e sulla volontà di ampliare le infrastrutture dedicate alle biciclette.

I punti individuati dall’assessorato comunale alla Mobilità per ora sono quattro e coincidono, non a caso, con altrettanti controviali: quelli di corso Sempione e di viale Certosa, di viale Fulvio Testi e viale delle Regioni. Minimo comune denominatore ad oggi: in tutti i casi si tratta di strade che costeggiano grandi arterie urbane, di quelle che si possono definire ad alto scorrimento, di quelle concepite e realizzate per dare il maggior spazio possibile alle automobili e ai veicoli in generale. Minimo comune denominatore domani: prossimamente i medesimi controviali potrebbero diventare, invece, luoghi di sperimentazione unici in Italia, in via sperimentale potrebbero diventare le prime strade ciclabili d’Italia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, da corso Sempione a viale Fulvio Testi: ecco dove possono sorgere le prime 4 strade ciclabili A Monza ci si sposterà sempre di più in bicicletta: le nuove piste ciclabili (anche in corso Milano)Nel Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) approvato nell’autunno del 2024 era stato annunciato. Leggi anche: Un altro clochard stroncato da malore, la tragedia in zona corso Sempione. Il dramma degli invisibili nella “ricca Milano”: già 8 morti