L' uomo che guidava l' auto di un morto senza aver mai preso la patente

Un uomo è stato trovato alla guida di un’auto appartenuta a una persona deceduta senza aver mai conseguito la patente. Il veicolo, inoltre, era sprovvisto di assicurazione e sottoposto a fermo fiscale. La polizia ha fermato l’automobilista durante un controllo di routine e ha accertato la mancanza di documenti e requisiti legali necessari.

Fermato a Vestone dai controlli della polizia locale. Il veicolo, intestato a una persona deceduta, è stato sequestrato in vista della confisca Viaggiava al volante di un’auto senza aver mai conseguito la patente, ma i problemi non finivano lì. Il veicolo era infatti privo di assicurazione e risultava anche sottoposto a fermo fiscale. Per questo motivo un uomo residente in un paese della media Val Sabbia è stato denunciato dopo essere stato fermato durante un controllo a Vestone. Gli agenti hanno subito accertato che l’automobilista non aveva mai ottenuto la patente di guida e che non si trattava neppure della prima volta: era già stato sorpreso nelle stesse condizioni due anni precedenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Fermato in auto in città, guidava senza aver mai preso la patenteTempo di lettura: 2 minutiAveva già violato la legge meno di due anni fa, ma è stato nuovamente sorpreso alla guida senza patente.

Guidava (senza aver mai preso la patente) un'auto non assicurata: multa shockGli agenti hanno sequestrato il mezzo – e non era la prima volta che capitava – stavolta con l'obbiettivo della confisca Decisamente particolare la...

