Argentina | addio agli A-4 arriva il rinnovo con i nuovi F-16

L'Argentina ha annunciato l'addio ai caccia A-4 e l'acquisto di nuovi F-16. La decisione riguarda il rinnovamento della flotta aerea e il potenziamento delle capacità di difesa. L'operazione si inserisce nell'ambito di un accordo tra il governo locale e il fornitore internazionale. La transizione prevede la sostituzione dei vecchi velivoli con i nuovi modelli. La notizia suscita attenzione sulla possibile evoluzione dello scenario militare nella regione dell'Atlantico Meridionale.

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? Domande chiave Come cambierà l'equilibrio geopolitico nell'Atlantico Meridionale con i nuovi F-16?. Perché gli Stati Uniti hanno autorizzato il passaggio dei velivoli danesi?. Quali criticità logistiche potrebbero bloccare il nuovo programma di difesa?. Come influirà questo rinnovo tecnologico sulla questione delle Isole Malvinas?.? In Breve Nuova flotta composta da 16 F-16AM monoposto e 8 F-16BM biposto.. Accordo con Stati Uniti per trasferimento velivoli dalla Danimarca.. Eredità storica degli A-4 risalente al 1966 con 26 unità originali.. A-4 affondarono 4 navi della Royal Navy durante la guerra del 1982.. La base aerea di Villa Reynolds, situata nella provincia di San Luis, ha ospitato ieri la dismissione definitiva degli ultimi esemplari di A-4 Fightinghawk della Fuerza Aérea Argentina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argentina: addio agli A-4, arriva il rinnovo con i nuovi F-16 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dybala-Boca Juniors, addio Roma: la Joya rifiuta il rinnovo per l’ArgentinaIl divorzio tra Paulo Dybala e la Roma assume i contorni dell’inevitabilità, con il Boca Juniors pronto a formalizzare il colpo del secolo a... Addio agli A-4 della Fuerza Aérea Argentina, i temerari della guerra delle FalklandL’Argentina ritira dal servizio gli ultimi esemplari dei suoi A-4 Fightinghawk, le versioni modernizzate dei venerabili A-4 Skyhawk che hanno... Opzioni per vedere il Mondiale in Argentina (Streaming, senza cavo/antenna) ? reddit