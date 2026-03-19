Dybala-Boca Juniors addio Roma | la Joya rifiuta il rinnovo per l’Argentina
Paulo Dybala si allontana dalla Roma dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto. Il giocatore argentino sta per trasferirsi al Boca Juniors, che si prepara a ufficializzare il suo acquisto a parametro zero. La trattativa tra l’attaccante e il club argentino sembra ormai conclusa, con la firma che si avvicina. Dybala lascerà quindi la capitale italiana per tornare in Argentina.
Il divorzio tra Paulo Dybala e la Roma assume i contorni dell’inevitabilità, con il Boca Juniors pronto a formalizzare il colpo del secolo a parametro zero. La Joya, in scadenza il prossimo 30 giugno, è ormai orientata a rifiutare qualsiasi proposta di rinnovo proveniente da Trigoria: sul tavolo pesano il mancato accordo economico — con il club giallorosso intenzionato a offrire un prolungamento al ribasso — e una prepotente componente familiare. La nascita della figlia Gia ha accelerato il desiderio di rimpatrio, trasformando la suggestione Xeneize in una scelta di vita definitiva per l’attaccante classe 1993, intenzionato a chiudere la carriera europea per diventare l’icona della Bombonera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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