Paulo Dybala si allontana dalla Roma dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto. Il giocatore argentino sta per trasferirsi al Boca Juniors, che si prepara a ufficializzare il suo acquisto a parametro zero. La trattativa tra l’attaccante e il club argentino sembra ormai conclusa, con la firma che si avvicina. Dybala lascerà quindi la capitale italiana per tornare in Argentina.

Il divorzio tra Paulo Dybala e la Roma assume i contorni dell’inevitabilità, con il Boca Juniors pronto a formalizzare il colpo del secolo a parametro zero. La Joya, in scadenza il prossimo 30 giugno, è ormai orientata a rifiutare qualsiasi proposta di rinnovo proveniente da Trigoria: sul tavolo pesano il mancato accordo economico — con il club giallorosso intenzionato a offrire un prolungamento al ribasso — e una prepotente componente familiare. La nascita della figlia Gia ha accelerato il desiderio di rimpatrio, trasformando la suggestione Xeneize in una scelta di vita definitiva per l’attaccante classe 1993, intenzionato a chiudere la carriera europea per diventare l’icona della Bombonera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dybala-Boca Juniors, addio Roma: la Joya rifiuta il rinnovo per l’Argentina

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