Arezzo Sicura | il piano di Comanducci tra AI agenti di quartiere e sicurezza partecipata

La sicurezza urbana come priorità programmatica. La lista "Fare – Marcello Comanducci sindaco" ha presentato il progetto "Arezzo Sicura", un piano articolato per la sicurezza della città che punta sulla prevenzione, sulla tecnologia e sul coinvolgimento diretto dei cittadini.Un modello preventivo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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