All' Oltresavio si parla di futuro e Progetti di comunità molto partecipata la seduta del consiglio di quartiere

Martedì 3 marzo, il consiglio di quartiere Oltresavio si è riunito con una buona affluenza di cittadini, che hanno discusso di progetti e iniziative future per la comunità. La seduta ha visto un’ampia partecipazione di residenti interessati alle questioni locali e alle proposte di sviluppo del quartiere. La riunione si è svolta in modo partecipato e attento, con interventi e confronti tra i presenti.

Nella serata martedì 3 marzo si è svolto il consiglio del quartiere Oltresavio, che ha registrato una partecipazione numerosa e attenta da parte dei cittadini. La presenza così ampia conferma il forte interesse verso i temi del territorio e la volontà di contribuire concretamente alla vita del quartiere. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i punti all'ordine del giorno, riguardanti questioni di interesse per la comunità. Interventi e proposte hanno dato vita a un confronto serio, costruttivo e partecipato. "L'attiva presenza dei residenti – commenta Alessandro Maltoni, presidente del consiglio di quartiere Oltresavio – rappresenta un segnale significativo di attenzione verso le scelte e i percorsi che coinvolgono il quartiere.