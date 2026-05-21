Arezzo sette nuovi defibrillatori nelle frazioni Rossi | Attenzione alla salute

Da arezzonotizie.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo ha annunciato l'installazione di sette nuovi defibrillatori nelle frazioni di Giovi, Agazzi, Ruscello, San Marco, Marchionna, San Giuliano e in via Garibaldi. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha pianificato di dotare queste aree di dispositivi per il primo soccorso. La scelta si inserisce in un progetto volto a migliorare l’assistenza sanitaria nelle zone periferiche della città. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di installazione o sui costi sostenuti.

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Sette nuovi defibrillatori saranno installati ad Arezzo nelle località di Giovi, Agazzi, Ruscello, San Marco, Marchionna, San Giuliano e in via Garibaldi. L'iniziativa è di Federico Rossi, capogruppo consiliare uscente della Lega di Arezzo, che si è attivato per dotare queste zone dei dispositivi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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