Rossi Lega | Sette nuovi defibrillatori ad Arezzo

Arezzo, 21 maggio 2026 – Sono stati annunciati sette nuovi defibrillatori che verranno installati in diverse aree della città. La decisione è stata comunicata da un rappresentante politico del partito di maggioranza, senza specificare le località esatte o le modalità di distribuzione. La notizia riguarda l’implementazione di dispositivi di emergenza in luoghi pubblici di particolare frequentazione. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale senza ulteriori dettagli sui tempi di installazione o sulle modalità di accesso ai dispositivi.

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Arezzo, 21 maggio 2026 – . I defibrillatori saranno installati in Loc. Giovi, Agazzi, Ruscello, San Marco, Marchionna, San Giuliano e Via Garibaldi. Continua l’iniziativa di Federico Rossi Capogruppo consiliare uscente Lega di Arezzo, che si è attivato per installare i DAE in queste zone. "Ho portato avanti questa iniziativa perché reputo fondamentale dotare il nostro Comune del maggior numero possibile di defibrillatori, focalizzando l’attenzione sulla salute degli aretini, garantendo l’assistenza immediata. Oltre a questi sette defibrillatori che saranno installati in Loc. Giovi, Agazzi,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rossi (Lega): Sette nuovi defibrillatori ad Arezzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arezzo, la Lega punta su 26 nomi: tra ex questore e nuovi voltiLa Lega presenta il proprio schieramento per le elezioni amministrative di Arezzo, confermando il sostegno al candidato sindaco Marcello Comanducci. Camposampiero «cardioprotetta»: inaugurati tre nuovi defibrillatoriSabato 28 marzo, Camposampiero ha accolto tre nuove postazioni complete di defibrillatori, rafforzando così la rete di cardioprotezione del...