Tre minorenni sono stati denunciati per aver tentato di rapinare alcuni coetanei con un coltello fuori da una discoteca ad Arezzo. Tra le accuse ci sono anche il porto abusivo di arma e il tentativo di rapina aggravata in concorso. Uno dei giovani coinvolti è stato accompagnato in una comunità, mentre gli altri due sono stati segnalati alle autorità competenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso le verifiche sul fatto.

AREZZO – Denunciati tre minorenni per tentata rapina aggravata in concorso e porto abusivo di arma. L’accusa: perché nel dicembre scorso, all’uscita di una discoteca nel centro storico di Arezzo, avrebbero minacciato con un coltello alla gola due coetanei per farsi consegnare portafogli, telefoni cellulari e sigarette elettroniche. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: tentarono di rapinare coetanei con coltello fuori da una discoteca. Denunciati tre minorenni. Uno finisce in comunità

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