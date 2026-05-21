Arezzo la lista Fare propone l' app Arezzo Intelligente per digitalizzare il Comune
La lista "Fare", che sostiene la candidatura di Marcello Comanducci a sindaco di Arezzo, ha presentato un programma per la digitalizzazione dei servizi comunali, con l'obiettivo di rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e amministrazione, senza escludere chi ha meno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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