Arezzo la lista Fare propone l' app Arezzo Intelligente per digitalizzare il Comune

La lista "Fare", che sostiene la candidatura di Marcello Comanducci a sindaco di Arezzo, ha presentato un programma per la digitalizzazione dei servizi comunali, con l'obiettivo di rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e amministrazione, senza escludere chi ha meno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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