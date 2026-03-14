A Arezzo è stata annunciata una nuova lista civica chiamata ‘FARE’, con Comanducci che si candida a sindaco e Gamurrini che lo sostiene. La formazione si aggiunge alle altre già presenti nel panorama politico locale, rendendo il quadro delle alleanze più articolato. La presentazione ufficiale si è tenuta recentemente, attirando l’attenzione di cittadini e osservatori sulla scena politica della città.

In città è spuntata un’altra lista civica, ché pare ormai le facciano più veloci delle schiacciate alla sagra. Si chiama FARE, tutta arancione con un po’ d’amaranto buttato lì per fa’ contenti i tifosi, e dietro c’è la coppia Comanducci-Gamurrini, che s’è messa in testa di rimettere Arezzo “al centro”. Almeno così dicono loro. La presentazione è arrivata con tanto di assemblea, simbolo nuovo di pacca e discorsoni sui social. Il messaggio è chiaro: Marcello Comanducci prova la corsa a sindaco e Gianfrancesco Gamurrini, che di Palazzo Cavallo conosce pure i sassi, gli dà la spinta civica. e magari qualcosa di più se l’operazione va in porto. Il logo? Arancione bello acceso con la AR evidenziata amaranto, perché qui si fa politica ma un occhio al pallone non si leva mai. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, nasce la lista del ‘FARE’: Comanducci vuol fare il sindaco e Gamurrini gli regge la scala

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