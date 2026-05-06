In una comunicazione ufficiale, il comitato per l’acqua pubblica di Arezzo denuncia un aumento delle bollette nonostante le dichiarazioni di impegno per il bene comune. Secondo il testo, la posizione del comitato si basa sull’analisi di documenti ufficiali, e si pone l’obiettivo di sottolineare che l’acqua dovrebbe essere considerata un bene pubblico, non un’opportunità di profitto. La questione viene presentata come una discrepanza tra parole e fatti.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Alternativa Comune Arezzo AREZZO – “L’acqua non deve generare profitto, deve generare coscienza collettiva”. Con queste parole, pronunciate davanti a una caraffa filtrante comprata su Amazon a 129 euro, il Comitato Acqua Pubblica Arezzo ha convocato per giovedì 7 maggio alla Casa dell’Energia l’incontro “Un’altra acqua è possibile”, evento che promette di riportare finalmente il dibattito italiano agli anni in cui si usavano ancora termini come “neoliberismo” senza essere ironici. Secondo gli organizzatori, dopo trent’anni di gestione privatistica...🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, comitato per l’acqua pubblica scopre che le bollette aumentano anche se si urla “bene comune” molto forte

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