Arezzo al voto Casa Riformista | 32mila aretini rischiano di non andare alle urne

A pochi giorni dalle elezioni comunali, un partito locale ha fatto un appello pubblico per invitare i cittadini a partecipare al voto, sottolineando che circa 32.000 persone tra gli aventi diritto rischiano di non recarsi alle urne. La comunicazione si rivolge direttamente a questa fascia di cittadini, evidenziando l'importanza della partecipazione elettorale senza entrare nel merito delle motivazioni o delle proposte politiche. La mobilitazione ha suscitato diverse reazioni nella città, mentre si avvicina il momento di scegliere i nuovi amministratori.

Le elezioni comunali ad Arezzo si avvicinavano, e Casa Riformista ha scelto di lanciare un appello pubblico contro l'astensionismo, rivolgendosi direttamente ai 32.116 aretini che, secondo le previsioni del movimento, potrebbero non presentarsi alle urne il 24 e 25 maggio per scegliere sindaco e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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