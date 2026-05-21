Arcola e il turismo lento | sentieri borghi e natura
Il Comune di Arcola ha annunciato l’ingresso ufficiale in Ala Caprione Trails, un progetto dedicato al turismo lento. La decisione riguarda la promozione di percorsi a piedi e in bicicletta attraverso i sentieri, i borghi e le aree naturali della zona. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio locale e offrire nuove opportunità ai visitatori interessati a scoprire il territorio in modo sostenibile. La partecipazione si inserisce in un piano più ampio di sviluppo del turismo slow nel territorio.
Arcola (La Spezia), 21 maggio 2026 – Il Comune di Arcola entra ufficialmente a far parte di Ala Caprione Trails. E’ stata sottoscritta la scorsa settimana la convenzione tra i Comuni coinvolti, tra cui Arcola, e la Fondazione Monte Caprione, un passo importante per promuovere il turismo lento e la fruizione sostenibile del territorio. Percorsi ad anello tra natura, borghi e panorami mozzafiato che collegano i territori di Arcola, Ameglia e Lerici, in una rete di sentieri pensata per valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico, storico e ambientale. I tre anelli in aggiunta e che comprendono Arcola sono: Arcola, Pietralba, Baccano e Arcola; il secondo Arcola, Trebiano, Cerri, Canarbino, Pitelli e Arcola: il terzo Romito Magra, San Lorenzo, Trebiano e Romito Magra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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