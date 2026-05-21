Arcola e il turismo lento | sentieri borghi e natura

Il Comune di Arcola ha annunciato l’ingresso ufficiale in Ala Caprione Trails, un progetto dedicato al turismo lento. La decisione riguarda la promozione di percorsi a piedi e in bicicletta attraverso i sentieri, i borghi e le aree naturali della zona. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio locale e offrire nuove opportunità ai visitatori interessati a scoprire il territorio in modo sostenibile. La partecipazione si inserisce in un piano più ampio di sviluppo del turismo slow nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arcola (La Spezia), 21 maggio 2026 – Il Comune di Arcola entra ufficialmente a far parte di Ala Caprione Trails. E’ stata sottoscritta la scorsa settimana la convenzione tra i Comuni coinvolti, tra cui Arcola, e la Fondazione Monte Caprione, un passo importante per promuovere il turismo lento e la fruizione sostenibile del territorio. Percorsi ad anello tra natura, borghi e panorami mozzafiato che collegano i territori di Arcola, Ameglia e Lerici, in una rete di sentieri pensata per valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico, storico e ambientale. I tre anelli in aggiunta e che comprendono Arcola sono: Arcola, Pietralba, Baccano e Arcola; il secondo Arcola, Trebiano, Cerri, Canarbino, Pitelli e Arcola: il terzo Romito Magra, San Lorenzo, Trebiano e Romito Magra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arcola e il turismo lento: sentieri, borghi e natura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sardegna: 38 milioni per far rinascere 15 borghi e il turismo lentoUn investimento di 38 milioni di euro destinato ai Fondi per lo sviluppo e la coesione permetterà la riqualificazione di quindici borghi sardi, con... Mirano, nuovi sentieri per il turismo lento: il convegno a Villa Belvedere? Cosa scoprirai Come cambieranno i piccoli centri grazie alla nuova rete di sentieri? Chi sono le associazioni che stanno progettando questi nuovi... Arcola e il turismo lento: sentieri, borghi e naturaArcola (La Spezia), 21 maggio 2026 – Il Comune di Arcola entra ufficialmente a far parte di Ala Caprione Trails. E’ stata sottoscritta la scorsa settimana la convenzione tra i Comuni coinvolti, tra cu ... lanazione.it Arcola punta al turismo: promosse le prime azioni con gli esperti del settoreIl primo incontro con Epli e Feistc ha gettato le basi per la collaborazione. Si parte con l’organizzazione di giornate di presentazione del territorio Arcola (La Spezia), 16 febbraio 2025 – Turismo ... lanazione.it