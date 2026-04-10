Sardegna | 38 milioni per far rinascere 15 borghi e il turismo lento

In Sardegna sono stati stanziati 38 milioni di euro tramite i Fondi per lo sviluppo e la coesione per riqualificare quindici borghi dell’isola. L’obiettivo è promuovere un turismo più vario, al di là del tradizionale modello balneare. I fondi sono destinati a interventi di recupero e valorizzazione di queste aree, con l’intento di favorire lo sviluppo locale e l’attrattività turistica.

Un investimento di 38 milioni di euro destinato ai Fondi per lo sviluppo e la coesione permetterà la riqualificazione di quindici borghi sardi, con l’obiettivo di diversificare l’offerta turistica dell’isola oltre il classico modello balneare. Attraverso una dotazione di circa 2,5 milioni di euro per ogni singolo centro, le amministrazioni locali potranno intervenire su infrastrutture stradali, aree verdi, sentieri e spazi dedicati all’accoglienza, promuovendo un turismo lento che valorizzi cultura, enogastronomia e i cammini escursionistici. Il piano regionale coinvolge realtà già riconosciute a livello nazionale, tra cui località certificate dai Borghi più belli d’Italia con marchio Iso 9001 o contrassegnate dalle Bandiere arancioni del Touring Club. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna: 38 milioni per far rinascere 15 borghi e il turismo lento Cicloturismo sui Monti Sibillini. Turismo lento in giro tra i borghiUn progetto dedicato al turismo lento, ai borghi dell’entroterra, alla voglia di vivere esperienze a contatto con la natura, ammirando i paesaggi,... Milioni, arte e percorsi: alla Bit i progetti per far rinascere i borghi delle Marche piegati dal sismaANCONA A 10 anni dal terremoto del 2016, lo stand regionale alla Bit di Milano è diventato la vetrina internazionale dove raccontare, con i suoi... Temi più discussi: Turismo nei Borghi: sottoscritto il protocollo per i 15 Borghi certificati, 38 milioni di euro destinati a consolidare un prodotto turistico destinato a contrastare lo spopolamento; La Sardegna investe 38 milioni per il turismo nei borghi; Duecento milioni di euro senza gara; La Giunta regionale ha approvato un accordo di programma con i comuni iscritti alla Rete dei borghi caratteristici della Sardegna. Turismo nei borghi della Sardegna, 38 milioni per riqualificare 15 centriQuindici borghi della Sardegna si rifanno il look per proporsi nel mercato turistico internazionale, oltre al binomio sole-mare. (ANSA) ... ansa.it Turismo nei borghi, 38 milioni per riqualificare 15 centriQuindici borghi della Sardegna si rifanno il look per proporsi nel mercato turistico internazionale, oltre al binomio sole-mare. (ANSA) ... ansa.it Moby Prince, la Regione alla commemorazione: «Un dovere ricordare una tragedia che riguarda anche la Sardegna» Trentacinque anni fa il più grande disastro marittimo della marina mercantile italiana dal dopoguerra - facebook.com facebook La Sardegna approva il salario minimo di 9 euro l’ora (ma non per tutti): un comitato monitorerà la qualità del lavoro x.com