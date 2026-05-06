Mirano nuovi sentieri per il turismo lento | il convegno a Villa Belvedere

A Villa Belvedere si è tenuto un convegno dedicato alla creazione di nuovi percorsi per il turismo lento a Mirano. Durante l’evento, sono stati presentati i progetti per una rete di sentieri destinata a valorizzare i piccoli centri della zona. Le associazioni coinvolte stanno lavorando alla progettazione di percorsi che collegheranno diversi punti di interesse e migliorano l’accessibilità delle aree più rurali.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i piccoli centri grazie alla nuova rete di sentieri?. Chi sono le associazioni che stanno progettando questi nuovi percorsi?. Dove si svolgeranno gli altri incontamenti gratuiti previsti per maggio?. Cosa si potrà scoprire durante la visita guidata ai mulini?.? In Breve Convegno il 10 maggio a Villa Belvedere con interventi su progettazione e narrazione territoriale.. Programma prevede tavola rotonda alle 14.00 e visita guidata ai mulini alle 16.00.. Obiettivo Sentieri di Pace collegare botteghe e realtà rurali tramite turismo sostenibile.. Altri appuntamenti previsti il 17 maggio a Piazza Coin e ad Arterminal.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mirano, nuovi sentieri per il turismo lento: il convegno a Villa Belvedere Notizie correlate Turismo lento e spiritualità: Frosinone protagonista nei nuovi "Itinerari Urbani Religiosi" del LazioLa Regione lancia una piattaforma digitale per valorizzare il patrimonio sacro cittadino. Val Tidone: Turismo lento e sostenibile in crescita con oltre 20 nuovi itinerari tra storia, natura e tradizioni locali.La Val Tidone si prepara ad una nuova stagione di escursioni, con un calendario in definizione che prevede oltre venti itinerari tra le colline...