Arci Movie ultimo appuntamento con il cineforum | Carlo Puca presenta il docufilm #Napoli 2500più10

Il ciclo di incontri del cineforum Arci Movie si conclude con la proiezione del documentario #Napoli 2500più10, diretto da Carlo Puca. L'evento vedrà la presenza del regista, accompagnato da Luigi Mascilli Migliorini e Francesca Canale Cama. La serata rappresenta l'ultimo appuntamento della rassegna, durante il quale saranno discussi aspetti legati alla realizzazione del film e ai temi trattati. La proiezione si svolgerà presso la sede del cineforum e sarà aperta al pubblico.

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Il Cineforum Arci Movie chiude con il docufilm #Napoli 2500più10 ospitando il regista Carlo Puca insieme a Luigi Mascilli Migliorini e Francesca Canale Cama. Ultimo speciale appuntamento del Cineforum Arci Movie a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, che chiude portando sul grande schermo del Cinema Pierrot “#Napoli 2500più10”, film di Carlo Puca che interviene in sala per incontrare il pubblico insieme a Luigi Mascilli Migliorini e a Francesca Canale Cama. Appuntamento per martedì 26 maggio 2026 alle ore 18 a ingresso gratuito. La storica rassegna, giunta alla 35esima edizione, chiuderà con una dedica a Vincenzo Mauriello, storico presidente dell’associazione scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su 2anews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Appuntamenti in agenda per mercoledì 26 novembre Sullo stesso argomento Leggi anche: Addio a Vincenzo Mauriello, storico presidente di Arci Movie Napoli Morto Vincenzo Mauriello lo storico presidente di Arci Movie NapoliNapoli, 9 maggio 2026 – È scomparso a Napoli, all’età di 73 anni, Vincenzo Mauriello, storico presidente di Arci Movie Napoli, tra i soci fondatori... La ragazza che vuole andarci piano reddit Cinema intorno al Vesuvio, la rassegna di Arci Movie a Villa Bruno: ospiti e programmaEntra nel vivo Cinema intorno al Vesuvio, la rassegna di Arci Movie che animerà il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, nel Vesuviano, fino ai primi di agosto. Dopo la prima settimana di ... ilmattino.it Morto Vincenzo Mauriello lo storico presidente di Arci Movie NapoliNapoli, 9 maggio 2026 - È scomparso a Napoli, all’età di 73 anni, Vincenzo Mauriello, storico presidente di Arci Movie Napoli, tra i soci fondatori nel 1990 ... 2anews.it